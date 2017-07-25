В ЕС призвали к диалогу по решению кризиса вокруг Катара

2017-07-25 15:15 | www.trend.az | 5

Евросоюз считает, что диалог по разрешению кризиса вокруг Катара при посредничестве Кувейта необходимо начать срочно, сторонам нужно согласовать более эффективный контртеррористический подход, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передает РИА Новости.

"Крайне важно, чтобы процесс диалога, взаимодействия при посредничестве эмира Кувейта начался в срочном порядке", — заявила Могерини журналистам.

Она отметила что "возможно согласовать конкретные шаги, которые могут быть сделаны в направлении более эффективного антитеррористического подхода, и избежать перерастания этой напряженности во что-то более серьезное и ее распространения на другие регионы мира".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.