Минобороны Азербайджана: Армения в очередной раз применила боевые БПЛА

2017-07-25 15:27 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, в результате сбрасывания устройства, начиненного зажигательными и взрывчатыми средствами, а также металлическими элементами, изготовленными кустарным способом на позиции подразделений Вооруженных сил Азербайджана, солдат Бабакишиев Мураз Камал оглы получил легкие телесные повреждения.



В настоящее время жизни солдата М.Бабакишиева, доставленного в госпиталь ничего не угрожает.



Принимаются меры для пресечения провокации.