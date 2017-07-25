Минобороны Азербайджана: Армения в очередной раз применила боевые БПЛА
2017-07-25 15:27 | www.apa.az | 4
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, в результате сбрасывания устройства, начиненного зажигательными и взрывчатыми средствами, а также металлическими элементами, изготовленными кустарным способом на позиции подразделений Вооруженных сил Азербайджана, солдат Бабакишиев Мураз Камал оглы получил легкие телесные повреждения.
В настоящее время жизни солдата М.Бабакишиева, доставленного в госпиталь ничего не угрожает.
Принимаются меры для пресечения провокации.