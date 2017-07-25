Австралийский каскадёр упал в грязь при попытке выполнить трюк на квадроцикле – ВИДЕО

2017-07-25 15:22 | www.oxu.az | 4

Мужчину, который принял участие в шоу в Уэльсе, госпитализировали с травмой плеча.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, австралийский каскадёр Мэтт Кутлер упал лицом в грязь при попытке выполнить трюк на квадроцикле, передаёт Mirror. Инцидент произошёл во время ежегодного шоу в Уэльсе.

К пострадавшему немедленно подбежали медики, после чего мужчину госпитализировали. Позже оказалось, что Мэтт травмировал плечо.

С.С.

