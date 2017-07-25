Армяне ранили азербайджанского солдата – ФОТО
2017-07-25 15:30 | www.oxu.az | 4
На линии соприкосновения войск в Тертерском районе армянские вооруженные подразделения в очередной раз использовали беспилотные летательные аппараты.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
В результате попадания на азербайджанские позиции установки, заполненной изготовленными кустарным способом зажигательно-взрывными средствами и металлическими элементами, азербайджанский солдат Мураз Бабакишиев получил легкие телесные повреждения.
М.Бабакишиев помещен в госпиталь, угрозы для его жизни нет.
Проводятся меры для предотвращения провокации.