Армяне ранили азербайджанского солдата – ФОТО

2017-07-25 15:30 | www.oxu.az | 4

На линии соприкосновения войск в Тертерском районе армянские вооруженные подразделения в очередной раз использовали беспилотные летательные аппараты.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В результате попадания на азербайджанские позиции установки, заполненной изготовленными кустарным способом зажигательно-взрывными средствами и металлическими элементами, азербайджанский солдат Мураз Бабакишиев получил легкие телесные повреждения.

М.Бабакишиев помещен в госпиталь, угрозы для его жизни нет.

Проводятся меры для предотвращения провокации.

A.M.

