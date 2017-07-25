Армения в очередной раз применила боевой БПЛА

2017-07-25 15:35 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении в очередной раз применили боевой беспилотный летательный аппарат на линии противостояния войск, расположенных на территории Тертерского района, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник.

В результате сбрасывания устройства, начиненного зажигательными и взрывчатыми веществами, а также металлическими элементами, изготовленными кустарным способом на позиции подразделений Вооруженных сил Азербайджана, солдат Бабакишиев Мураз Камал оглы получил легкие телесные повреждения.

В настоящее время жизни солдата М.Бабакишиева, доставленного в госпиталь ничего не угрожает. Принимаются меры для пресечения провокации.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)