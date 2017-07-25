Трамп обвинил Украину в саботаже его президентской кампании

2017-07-25 15:45 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в «Twitter».

«Попытки Украины саботировать кампанию Трампа «потихоньку работали на улучшение позиций Клинтон», и где же расследование, генеральный прокурор?», - написал он.

Президент также обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в том, что он занял «очень слабую позицию в отношении преступлений Хиллари Клинтон». Так, по словам Трампа, исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб «получил 700 тысяч долларов от Хиллари для жены».

Напомним, ранее Белый дом обвинил Киев во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. По словам пресс-секретаря Сары Сандерс, Национальный комитет Демпартии «фактически сотрудничал» с украинским посольством в попытках найти компромат на соперников. Все это «хорошо задокументировано», подчеркнула она.

В посольстве Украины отвергли обвинения, отметив, что Киев не занимал чью-либо сторону во время предвыборной гонки.