Замглавы ИВ Биласувара освобождена от должности – ФОТО

2017-07-25 15:40 | www.oxu.az | 6

Заместитель главы Исполнительной власти Биласуварского района Хаяла Гамбарова освобождена от занимаемой должности.

Как передает Oxu.Az, в ИВ Биласуварского района подтвердили данный факт.

Х.Гамбарова получила назначение в Министерство труда и социальной защиты населения.

Отметим, что неделю назад пресса писала о том, что Х.Гамбарову избил глава районного филиала закрывшегося «Zamin Bank».

Х.Гамбарова работала заместителем главы Исполнительной власти Биласуварского района с 2014 года.

Э.А.

