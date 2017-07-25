Замглавы ИВ Биласувара освобождена от должности – ФОТО
2017-07-25 15:40 | www.oxu.az | 6
Заместитель главы Исполнительной власти Биласуварского района Хаяла Гамбарова освобождена от занимаемой должности.
Как передает Oxu.Az, в ИВ Биласуварского района подтвердили данный факт.
Х.Гамбарова получила назначение в Министерство труда и социальной защиты населения.
Отметим, что неделю назад пресса писала о том, что Х.Гамбарову избил глава районного филиала закрывшегося «Zamin Bank».
Х.Гамбарова работала заместителем главы Исполнительной власти Биласуварского района с 2014 года.