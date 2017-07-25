Кошка с аномально длинными лапами покорила соцсети - ФОТО

2017-07-25 15:45 | www.oxu.az | 4

Пользователи Reddit обратили внимание на кошку из Австралии с необычайно длинными лапами. Снимок животного по имени Квенда (Quenda) опубликовал пользователь с ником McPokie.

Как передает Oxu.Az, всего за сутки его пост вышел в топ ресурса и собрал более 68 тысяч просмотров.

Посетители портала сравнили кошку с популярным фольклорным персонажем Слендерменом и героем картин Сальвадора Дали. Они также отметили, что со своими лапами она вполне могла бы сделать карьеру в модельном бизнесе.

Позже пользователи выяснили, что первые фотографии кошки появились на странице одного из австралийских приютов в Facebook, откуда ее в мае забрала жительница города Перт. Обитатели Reddit массово попросили женщину завести животному страницу в Instagram.

Н.О.