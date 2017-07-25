Беларусь и Республика Корея проведут конкурс совместных научно-технических проектов

2017-07-25 15:48 | www.trend.az | 4

Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство науки, ИКТ и перспективного планирования Республики Корея проведут конкурс совместных научно-технических проектов на 2017-2019 годы, сообщили Белта в пресс-службе ГКНТ.

Как рассказал на встрече с президентом Корейского института науки и технологий (KIST) Ли Бен Гвоном председатель Госкомитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, заявки участников принимаются с 1 августа по 28 сентября 2017 года. Приоритетными направлениями белорусско-корейского сотрудничества для участия в конкурсе научно-технических проектов являются ядерная энергетика, аэрокосмос, биотехнологии, новые материалы, аддитивные технологии.

В свою очередь президент KIST проинформировал, что Корейский институт науки и технологий включает ряд НИИ, которые состоят из научно-исследовательских центров. Стороны могут создать совместные исследовательские центры и лаборатории для выполнения научно-технических проектов, представляющих взаимный интерес. Прежде всего это касается области микроэлектроники, медицины и физиологии.

Конкурс совместных белорусско-корейских научно-технических проектов проводится в соответствии с межправительственным соглашением об экономическом, научном и техническом сотрудничестве от 17 мая 2004 года.

Корейский институт науки и технологий (Korea Institute of Science and Technology) создан в 1966 году как первый научно-технический исследовательский институт в стране и сегодня продолжает играть ведущую роль в данной области. Основная миссия KIST - поиск решений для преодоления глобальных вызовов, таких как старение населения, а также ограниченность энергетических, продовольственных и иных ресурсов, с помощью передовых научных исследований.