Госфонд развития IT Азербайджана завершает экспертизу стартапов

2017-07-25 15:55 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Завершается комплексная экспертиза IT-проектов участвующих в пятом этапе конкурса проводимого Государственным фондом развития информационных технологий Азербайджана в рамках грантовой поддержки IT-проектов, сказал Trend во вторник источник на IT рынке страны.

По словам собеседника агентства, итоги комплексной экспертизы будут обнародованы на следующей неделе.

Оценка проектов проводилась в два этапа (первичная и комплексная экспертиза). Число проектов, участвующих в пятом грантовом конкурсе составило 172, из которых первичную экспертизу прошли 150.

К комплексной экспертизе были привлечены независимые специалисты. Окончательное решение по вопросу финансирования будет принято на уровне наблюдательного совета госфонда.

На финансовую поддержку госфонда претендуют проекты, направленные на разработку передовых программных решений, подготовку образцов IT-продуктов, развитие и коммерциализацию инновационной инфраструктуры и новых технологий, создание сетевых инфраструктур, построенных на базе современных технологий, а также проекты, направленные на расширение IT-услуг и услуг, базирующихся на сети интернет.

Максимальная сумма гранта на поддержку IT-проектов может составить 300 тысяч манатов (сроком на 36 месяцев). Малые гранты предусмотрены в размере от 10 до 100 тысяч манатов, средние - от 100 до 200 тысяч манатов, а крупные - от 200 до 300 тысяч манатов.

Официальный курс на 25 июля составляет 1,7012 AZN/USD.

(Автор: Гусейн Велиев)

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