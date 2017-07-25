Стартует IX Международный музыкальный фестиваль в Габале

2017-07-25 15:52 | www.oxu.az | 3

Oдна из самых выжных туристических регионов Республики город Габала в иной раз готовится к приезду любителей классической музыки. С 29-го июля по 3-е августа в конгресс центре Габала в рамках Габалинсконо Музыкалного Фестиваля состоится выступление камерных и классических оркестров разных стран мира.

Как передает Oxu.Az, в течении 6 дней музыкального фестиваля состоятся выступления камерного оркестра Бакинской Музыкальной Академии имени У.Гаджибекова, симфонического оркестра Азербайджанского Государственного Академического Театра Оперы и Балета, британского камерного оркестра FeMusa и др.

Во время фестиваля, ценители классической музыки смогут насладиться выступлениями великих исполнителей как Фархада Бадалбейли, Мурада Адыгёзалзаде, Азера Рзазаде, Исфара Сарабского, а также Жанны Гандэлман(Израиль), Михаила Сладкина (США), Дмитрия Яблонского (США), Каклуичи Сартори (Италия), Можча Злобко Важгл (Словения), Нома Казлаус (Литва) и других известных музыкантов.

Начиная с 2009 года, в городе Габала ежегодно проводится международный фестиваль .

Фестиваль, организованный уже 9-ый год, предназначен для любителей классической музыки. В тоже время, в концертную программу вносит свой вклад мугамские и джазовые исполнители.

Несмотря на проведение фестиваля в Габале, в рамках фестиваля в городах Шеки и Гах также организуются музыкальные программы.

A.C.

