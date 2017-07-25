Азербайджанским журналистам показали смертельную схватку Цезаря и Полковника (ФОТО)

2017-07-25 15:57 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в кинотеатре Park Cinema во Flame Towers, состоялось мероприятие, посвященное Дню национальной прессы, сообщает Trend Life.

Мероприятие проведено по инициативе Park Cinema и оператора кабельного телевидения Азербайджана - KATV1. В нем приняли участие представители ведущих СМИ и телеканалов.

PR-менеджер Park Cinema Кямаля Исмаилова, телеведущие Сейран Бабаев и Искендер Ибрагим поздравили представителей СМИ с Днем национальной прессы, поблагодарили за интересные и содержательные материалы и телепрограммы, а также пожелали дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

К словам поздравлений присоединился глава департамента маркетинга KATV1 Али Алиев и рассказал о новых проектах оператора кабельного телевидения.

Для гостей был организован фуршет, состоялся показ фильма "Планета обезьян: Война".

Сюжет фильма: армию генетически модифицированных обезьян ожидает новый вызов: они вынуждены вступить в смертельную схватку с армией людей под руководством безжалостного полковника. После невообразимых потерь среди своих воинов вождь обезьян Цезарь начинает личную борьбу с темными инстинктами и собирается отомстить за весь свой вид. В конце концов он и Полковник должны будут сойтись в эпической битве, которая решит, кто теперь будет править на Земле — люди или обезьяны.

Напомним, что Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных на торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall, Flame Towers – единственный в стране формат IMAX, а также в Масаллы, в комплексе "ASAN Həyat", и летний кинотеатр – в Amburan Beach Club.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )