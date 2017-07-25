Беларусь и Китай будут сотрудничать в обеспечении безопасности объектов "Одного пояса и одного пути"

2017-07-25 16:10 | www.trend.az | 4

Беларусь и Китай будут сотрудничать в обеспечении безопасности объектов инициативы "Один пояс и один путь". Это предусмотрено протоколом, который подписали в Минске правоохранители двух стран, сообщили Белта в пресс-службе МВД Беларуси.

Делегация Министерства общественной безопасности КНР во главе с начальником Политбюро МОБ КНР, заместителем генерального комиссара полиции Ся Чунюанем посетила Международный учебный центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми Академии МВД. Здесь состоялись переговоры с заместителем министра внутренних дел Александром Кобрусевым. Стороны подписали ряд важных документов, в том числе протокол о сотрудничестве по обеспечению безопасности объектов "Одного пояса и одного пути".

По словам начальника Политбюро МОБ КНР, подписанный протокол даст возможность укрепить обмен информацией и проводить совместные расследования, заблаговременно помогать друг другу в уточнении необходимых сведений. Китай занимается укреплением безопасности перевозки грузов. В городском округе Ляньюньган (провинция Цзянсу) дважды проводился международный форум правоохранительных органов по вопросам безопасности Евразийского транспортного коридора. Делегация Беларуси участвовала в обоих заседаниях. Китайская сторона рассчитывает на поддержку в работе над созданием секретариата форума, который стал важной площадкой для обмена информацией и укрепления сотрудничества в области обеспечения безопасности между разными структурами.

Во время встречи обсуждалась также охрана общественного порядка в индустриальном парке "Великий камень". Предполагается, что белорусские и китайские правоохранители будут сотрудничать в этом направлении. Детали проекта еще предстоит обсудить дополнительно.

Кроме того, делегация КНР выразила заинтересованность в укреплении взаимодействия в сфере подготовки кадров. Речь, в частности, шла о повышении квалификации, обучении кадров и совместных научных исследованиях. "МВД Беларуси имеет положительный опыт подготовки иностранных специалистов по отдельным направлениям служебной деятельности. Высокий уровень подготовки обеспечивают Академия МВД и созданный на ее базе Международный учебный центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми, а также Могилевский институт МВД. Мы готовы рассмотреть возможность обучения китайских специалистов в Беларуси, в том числе включая взаимную организацию и проведение языковых курсов для специалистов правоохранительных органов обеих сторон", - отметил в этой связи Александр Кобрусев. По итогам встречи начальник Китайского университета уголовной полиции МОБ КНР Хао Хункуй и начальник Академии МВД Владимир Бачила подписали соглашение о сотрудничестве между вузами.

Как подчеркивалось во время встречи, белорусские и китайские правоохранители наладили плодотворное сотрудничество и намерены его развивать. В 2016 году в Пекине милицейские ведомства двух стран подписали протокол о взаимодействии. Во время визита в апреле этого года в Беларусь члена Государственного совета, министра общественной безопасности КНР Го Шэнкуня согласованы конкретные мероприятия по реализации этого протокола. Они предусматривают углубление практического взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом, коррупцией и незаконным оборотом наркотиков, противодействии преступлениям в киберпространстве и нелегальной миграции, обеспечении правопорядка и общественной безопасности.