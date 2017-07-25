Без вести пропал советник губернатора Армавирской области Армении

2017-07-25 16:14 | www.apa.az | 4

Без вести пропал советник губернатора Армавирской области Манук Симонян.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, об этом заявили в пресс-службе администрации Армавирской области Армении. Вопросом исчезновения Симоняна занимается Полиция, других подробностей нет.

В свою очередь, начальник пресс-службы полиции Армении Эдгар Джаноян сообщил о том, что сигнал об исчезновении Симоняна в полицию поступил 23 июля. Для его обнаружения принимаются соответствующие меры.