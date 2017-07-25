В Гяндже родители разводящихся супругов подрались в суде

2017-07-25 16:01 | www.oxu.az | 4

Перед зданием Кяпазского районного суда города Гянджи произошла драка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, спор родителей разводящихся супругов перерос в драку.

В результате отец мужа избил мать супруги. Жительница Гянджи Манзара Рамазан гызы Азизова 1964 г.р. получила телесные повреждения различной степени тяжести в области лица и головы. Она была доставлена в больницу при помощи родственников. Врачи оказали пострадавшей первую медицинскую помощь.

По факту ведется расследование.

A.M.

