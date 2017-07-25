«Реал» договорился о покупке Мбаппе за рекордную сумму

2017-07-25 16:10 | www.oxu.az | 4

«Реал» достиг договорённости с «Монако» о приобретении нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Marca, клубы согласовали сумму трансфера, которая составит € 160 млн, а ещё € 20 млн будут выплачены в качестве различных бонусов.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство «Монако» готово продать Мбаппе, но только за € 190 млн. Отмечалось, что на 18-летнего бомбардира помимо «Реала» претендовали «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Контракт Килиана с «Монако» рассчитан до лета 2019 года. В прошлом сезоне нападающий забил 26 голов в 44 матчах во всех турнирах.

Э.А.

