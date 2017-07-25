В Анкаре горит торговый центр

2017-07-25 16:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В центре Анкары горит торговый центр, сообщают во вторник турецкие СМИ. По данным СМИ все работники торгового цента и посетители были эвакуированы.

Сообщается также, что в настоящее время ведутся работы по тушению пожара и на место происшествие прибыли спасательные группы и отряды пожарных.

Причина пожара пока не известна. Сообщается также, что в результате пожара ни кто не пострадал.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu