В Лос-Анджелесе установили фонтаны с текилой – ФОТО

2017-07-25 16:17 | www.oxu.az | 5

Убирайте зонты, готовьте соль.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, об этом сообщает Hollywood Reporter, некоторые отдыхающие стояли по часу, чтобы бесплатно выпить текилы. Соль и лимон гостям не предоставлялись.

Сегодня в штате Калифорния празднуется национальный день текилы, поэтому алкогольный напиток предоставляется бесплатно.

В Лос-Анджелесе были установлены три фонтана с текилой, они работали с 12 дня и до самого вечера. Это сделано в рамках празднования национального дня алкогольного напитка.

С.С.

