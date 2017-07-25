Армянский блогер спел песню азербайджанских исполнителей – ВИДЕО

2017-07-25 16:21 | www.oxu.az | 7

Тамаз Авдалян, ведущий блог в Instagram, где он делится различными роликами, разместил в сети видео, вызвавшее резонанс.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, в ролике Т.Авдалян с супругой Гулей, ведя машину, поют песню «Yaralım» азербайджанского певца Фагана Сафарова, известного по участию в национальных отборах на конкурс «Евровидение», и проживающего в Краснодаре азербайджанского исполнителя Эльбруса Джанмирзоева.

Нижеприведенное видео вызвало неоднозначную реакцию как армянских пользователей социальной сети Instagram, так и азербайджанских – кто-то раскритиковал Т.Авдаляна за подобные действия, а кто-то воспринял ролик позитивно.

Представляем читателям для прослушивания песню Ф.Сафарова и Э.Джанмирзоева «Yaralım».

A.C.

