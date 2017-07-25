Компании из Азербайджана примут участие в тендере по строительству газопровода в Пакистане

2017-07-25 16:22 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские компании примут участие в тендере по строительству газопровода в Пакистане, сказал министр экономики Шахин Мустафаев на расширенном заседании коллегии министерства, посвященном итогам полугодия.

По словам министра, предварительное соглашение достигнуто по итогам экспортной миссии в Пакистан, состоявшейся в этом году.

Всего же, отметил Мустафаев, в рамках продвижения бренда Made in Azerbaijan было организовано восемь экспортных миссии в Китай, в том числе в Гонконг, ОАЭ, Германию, Пакистан, Катар, Казахстан, Афганистан.

Мустафаев напомнил, что по итогам миссий достигнуто соглашение о поставках чая и гранат в Германию, гранатового сока в Швецию, сухого молока, молочных и кондитерских изделий, мебели, гранатового сока, фитинга и полиэтиленовых труб, металлических конструкций и других строительных материалов в Афганистан, мяса, гранатового сока и косметических и медицинских товаров из нафталановой нефти в Катар, фруктов, косметики и медицинских товаров в Казахстан, мебели, гранат, шоколадных изделий, консервированных помидоров и грибов в Пакистан, а также достигнуто соглашение о дистрибуции и продаже садово-парковой мебели в Катаре.

Кроме этого, в рамках экспортных миссий Азербайджан уже заключил соглашения по поставкам вина в Китай, яблочного и гранатового сока в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман и Малайзию, промышленной краски в Казахстан.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli