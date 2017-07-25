В Баку расист отнял у предпринимателя Lexus

2017-07-25 16:30 | www.oxu.az | 7

В Баку совершено вымогательство путем угроз.

Как передает Oxu.Az со ссылок на Sputnik Азербайджан, 24 июля преступник отнял автомобиль марки Lexus RX330 у жителя Баку Шахмарова Рабиля Аслан оглу, 1982 года рождения.

Пострадавший обратился с заявлением в Управление полиции Бинагадинского района и показал, что в 19:00 на территории поселка Сулутепе на него напал некто Рашад и, приставив нож к его горлу, отнял автомобиль.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый по статье 111 (расовая дискриминация) Уголовного кодекса АР житель Имишлинского района Алышев Рашад Шамиль оглу, 1977 года рождения. Кстати, как отметили в Бинагадинском РУП, на самом деле статья 111 УК АР, как говорится, практически не рабочая, потому что этот вид преступления не характерен в азербайджанском обществе. В полиции выдвинули версию, что данное правонарушение было совершено Алышевым по отношению к представителю азиатской национальности.

Алышев задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 182 (вымогательство путем угроз) УК АР. Однако, предварительно стало известно, что Алышев не просто так отнял у Шахмарова иномарку. Задержанный показал, что предприниматель Шахмаров задолжал ему деньги в размере семи тысяч манатов и в течении долгого времени не отдавал долг. Тогда Алышев решил заставить его рассчитаться: он отнял у Шахмарова автомобиль и заявил, что вернет машину только тогда, когда последний принесет деньги.

Э.А.

