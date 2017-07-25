В Армении без вести пропал советник губернатора

2017-07-25 16:34 | www.oxu.az | 5

Без вести пропал советник губернатора Армавирской области Манук Симонян.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на news.am, об этом заявили в пресс-службе администрации Армавирской области Армении. Вопросом исчезновения Симоняна занимается Полиция, других подробностей нет.

В свою очередь, начальник пресс-службы полиции Армении Эдгар Джаноян сообщил о том, что сигнал об исчезновении Симоняна в полицию поступил 23 июля. Для его обнаружения принимаются соответствующие меры.

Н.О.