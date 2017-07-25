Глава ПНС Ливии и командующий армией договорились о перемирии и выборах

2017-07-25 16:28 | www.trend.az | 7

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар договорились установить перемирие и провести выборы в стране в как можно более короткие сроки. Об этом говорится в заявлении канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона, при посредничестве которого в Париже во вторник прошла встреча Сараджа и Хафтара, передает ТАСС.

"Обязуемся прекратить огонь и воздерживаться от применения силы в тех случаях, когда речь не идет об антитеррористической борьбе", - говорится в совместном заявлении.