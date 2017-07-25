Нура Сури приняла участие в фестивале "Бодрум встречает друзей" (ФОТО)

2017-07-25 16:30 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В турецком городе Бодрум прошел концерт с участием популярных музыкантов, среди которых была и наша исполнительница Нура Сури, сообщили Trend Life в пресс-службе певицы. Концерт прошел в рамках летнего фестиваля "Бодрум встречает друзей".

Один из самых очаровательный турецких городов-портов Бодрум, а в древности Галикарнас, описанный Гомером как «земля вечной синевы», расположился на одноимённом полуострове, на юге Эгейского моря. Бодрум – это не просто курорт, это город с десятком древних достопримечательностей. Это место, где находится одно из 7-ми чудес света – останки великого Галикарнасского мавзолея, античный амфитеатр, замок святого Петра, ныне музей подводной археологии, и многое другое.

"Летом Бодрум превращается в туристическую "горячую точку", куда съезжается огромное количество иностранцев, среди которых много немцев, англичан, французов, скандинавов, русских и украинцев, и, конечно же, наших соотечественников. В это время для гостей организуется множество интересных мероприятий и фестивалей", - отметила Нура Сури, которая представила гостям фестиваля свои хиты "MazaxistO", "Şans ver", "Dəli", "Gecə-gecə" и "Brilliantlar".

В концертной программе также выступили турецкая звезда Демет Акалын, американский репер Baby Brown и другие.

(Автор: Вугар Иманов)