Азербайджанские танкисты приняли участие в жеребьевке конкурса «Танковый биатлон»

2017-07-25 16:46 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, на жеребьевке приняли участие руководители команд, тренеры и члены танковых экипажей.



По итогам жеребьевки азербайджанские танкисты выступят в первом заезде, который состоится 29 июля.



Всего в конкурсе «Танковый биатлон» принимает участие 19 команд из Азербайджана, Анголы, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Кувейта, Лаоса, Монголии, Никарагуа, России, Сербии, Таджикистана и Уганды.



Финальная эстафета конкурса пройдет в день закрытия Игр, 12 августа.