Потерявший сознание на встрече Порошенко и Лукашенко глава Погранслужбы Украины подал в отставку

2017-07-25 16:48 | www.apa.az | 4

Глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко написал заявление об отставке с занимаемой должности.

Как сообщает АПА со ссылкой на Интерфакс, причиной для увольнение стало состояние здоровья Назаренко. Стоит отметить, что 21 июля 2017 года ему стало плохо на совместной пресс-конференции украинского и белорусского лидеров Порошенко и Лукашенко в Киеве. Назаренко потерял сознание и его вынесли из зала на руках.

По данным агентства, новое назначение и представление Порошенко нового главы ведомства назначено на 25 июля.