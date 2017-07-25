Чемпионат спиннеров – ВИДЕО

2017-07-25 16:40 | www.oxu.az | 4

В Одессе прошел чемпионат спиннеров. Популярная игрушка захватила молодежь. В парке Победы собрались мастера покрутить спинеры.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, необычное мероприятие прошло 23 июля. Организаторы представили 70 новых моделей игрушек из разных материалов.

Любой желающий сможет понаблюдать, как соревнуются профессионалы, а также купить игрушку.

Июль в Одессе станет насыщенным культурными и спортивными событиями. До конца месяца одесситов ожидают ещё 4 фестиваля. Так, 28 июля стартует Международный фестиваль «Планета Земля – 2017». В тот же день начнется в Зелёном театре Фестиваль юмора «Лига смеха».

28 июля на Морвокзале пройдет Фестиваль фейерверков, а 29 июля в парке Победы откроет свои двери фестиваль "Летние ночи". 29 и 30 июля на Ланжероне внимание одесситов привлечет спортивно-развлекательное мероприятие «Fun-Jumping» (прыжки в воду на велосипеде).

С.С.

