Убийца матери возлюбленной: Я сказал ей отстать от меня

2017-07-25 16:44 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс в отношении Самира Гаджиалиева, обвиняемого в убийстве матери своей любовницы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на qafqazinfo, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмайлова состоялось подготовительное заседание.

У 31-летнего С.Гаджиалиева, проживающего в селе Шималы Хачмазского района, возникла связь с 47-летней матерью его возлюбленной Гюльназ Султановой. Они несколько раз вступили в половую связь. Во время очередной встречи Самир, находясь в нетрезвом состоянии, зарубил женщину топором.

Давая показания в суде, С.Гаджиалиев заявил, что Г.Султанова постоянно ревновала его и преследовала: «Я любил дочь Гюльназ, а она меня. Поэтому я ходил к ним домой. Но мать испортила наши отношения. Ехала за мной на машине, признавалась мне в любви при друзьях. Я встретился с ней и сказал, чтобы она оставила меня в покое. Она сказала, что если я не полюблю ее, то она убьет свою дочь. Во время встречи мы поели и выпили, она обругала меня, я ударил ее топором и ушел».

Судебный процесс продолжится 29 августа.

З.Г.

