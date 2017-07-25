Ягуб Махмудов: Россия должна отказаться от армянского фактора

2017-07-25 16:36 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Россия должна отказаться от традиционной проармянской направленности и армянского фактора, чтобы в проводимой ею на Южном Кавказе политике все шло гладко. Об этом сказал директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), депутат Ягуб Мамедов.

По словам депутата, на Южном Кавказе невозможно проводить успешную политику, не учитывая интересов Азербайджана и не считаясь с нашей страной. «Почву для этого создает древняя культура нашего народа, сегодняшний мощный потенциал страны, ее армия, экономическая сила. Очень хочется, чтобы Россия перестала защищать Армению в вопросе, касающемся территории Азербайджана. Мы поддерживаем политику Президента Ильхама Алиева по дальнейшему развитию и углублению азербайджано-российских отношений», - отметил Мамедов.

Директор Института истории отметил, что дальнейшее развитие азербайджано-российских отношений может положительно повлиять и на Восточную политику России. «У нас исторические связи с Россией. Великий лидер Гейдар Алиев сыграл очень большую роль в развитии культуры, науки, здравоохранения, различных социально-экономических сфер в России. Это незабываемые страницы истории. Тесные исторические связи между азербайджанским и русским народами стремительно развиваются и сегодня. Азербайджан обладает очень сильным потенциалом в России. Во многих городах России, в том числе и в Москве успешно трудятся в различных областях выдающиеся ученые, специалисты, врачи и иные известные представители интеллигенции Азербайджана».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)