В Гаджигабуле ранее судимый человек подстрелил соседа - ОБНОВЛЕНО
2017-07-25 18:08 | www.apa.az | 5
Как сообщает миль-муганское бюро АПА, происшествие было зарегистрировано в поселке Удулу.
Житель поселка, ранее судимый 3 раза за убийство (9 лет) и другие преступления житель Гаджигабула Агаев Мирага Мирсадыг оглу (1960 г.р.) подстрелил из охотничьего ружья и ранил своего соседа Шукюрова Маслахата Аббасали оглу (1971 г.р.) в правую ногу.
М. Шукюров был доставлен в Гаджигабульскую центральную районную больницу с пулевым ранением.
Из ноги раненого были изъяты 30 дробинок.
Правоохранительные органы расследуют причины случившегося.
По словам близких пострадавшего, несмотря на то, что в качестве причины инцидента приводится конфликт, возникший между двумя соседями из-за орошения и земли, на самом деле причиной происшествия является то, что вернувшийся из Беларуси Маслахат Шукюров не отдал М. Агаеву после возвращения домой долю от заработанных денег.
М. Агаев сбежал с места происшествия.
Проводятся следственные мероприятия по его поимке.
По факту в Гаджигабульском РОП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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14:27
Жителя Гаджигабула подстрелил сосед.
Как сообщает миль-муганское бюро АПА, происшествие было зарегистрировано в поселке Удулу.
Шукюров Маслахат Аббасали оглу (1971 г.р.) был доставлен в Гаджигабульскую центральную районную больницу с пулевым ранением в правую ногу.
Сообщается, что его ранил сосед Агаев Мирага Мирсадыг оглу.
По предварительной версии, инцидент произошел на почве личного конфликта.