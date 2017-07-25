В Гаджигабуле ранее судимый человек подстрелил соседа - ОБНОВЛЕНО

2017-07-25 18:08 | www.apa.az | 5

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, происшествие было зарегистрировано в поселке Удулу.

Житель поселка, ранее судимый 3 раза за убийство (9 лет) и другие преступления житель Гаджигабула Агаев Мирага Мирсадыг оглу (1960 г.р.) подстрелил из охотничьего ружья и ранил своего соседа Шукюрова Маслахата Аббасали оглу (1971 г.р.) в правую ногу.

М. Шукюров был доставлен в Гаджигабульскую центральную районную больницу с пулевым ранением.

Из ноги раненого были изъяты 30 дробинок.

Правоохранительные органы расследуют причины случившегося.

По словам близких пострадавшего, несмотря на то, что в качестве причины инцидента приводится конфликт, возникший между двумя соседями из-за орошения и земли, на самом деле причиной происшествия является то, что вернувшийся из Беларуси Маслахат Шукюров не отдал М. Агаеву после возвращения домой долю от заработанных денег.

М. Агаев сбежал с места происшествия.

Проводятся следственные мероприятия по его поимке.

По факту в Гаджигабульском РОП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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14:27

Жителя Гаджигабула подстрелил сосед.

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, происшествие было зарегистрировано в поселке Удулу.

Шукюров Маслахат Аббасали оглу (1971 г.р.) был доставлен в Гаджигабульскую центральную районную больницу с пулевым ранением в правую ногу.

Сообщается, что его ранил сосед Агаев Мирага Мирсадыг оглу.

По предварительной версии, инцидент произошел на почве личного конфликта.