В Гаджигабуле будет создана промышленная зона

2017-07-25 18:34 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Гаджигабульской промышленной зоны.

Как передает АПА-Экономикс, в целях оказания поддержки малому и среднему предпринимательству на территории Гаджигабульской промышленной зоны будут созданы производственные и перерабатывающие предприятия в ненефтяной сфере, а также обслуживающие предприятия. Управление и регулирование деятельностью Гаджигабульской промышленной зоны поручено ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания».



Кабинету министров поручено в двухмесячный срок принять необходимые меры, связанные с выделением на территории Гаджигабульского района земельного участка площадью 20 гектаров для деятельности Гаджигабульской промышленной зоны. Министерству экономики поручено принять необходимые меры в целях обеспечения оказания других услуг для создания внешней и внутренней инфраструктуры (электроэнергии и тепловой энергии, газа, воды, канализации, связи, транспорта, противопожарной охраны, производственного назначения, административных, социальных и других инфраструктурных объектов) Гаджигабульской промышленной зоны и эффективного осуществления предпринимательской деятельности.