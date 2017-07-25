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Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь по иранскому судну

2017-07-25 20:06 | www.apa.az | 5

Сторожевой корабль американских ВМС Thunderbolt открыл предупредительный огонь по иранскому судну в Персидском заливе. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Associated Press.

По словам источника в Пентагоне, иранское военное судно приблизилось на расстояние 137 м к американскому и не отвечало на радиосигналы, факельные сигналы и предупреждающие сирены. В связи с этим американский сторожевой корабль открыл предупредительный огонь.

Тем не менее не уточняется, как иранское судно отреагировало на действия американского корабля.

Иранские власти пока не прокомментировали инцидент.

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