Израиль убрал металлоискатели и видеокамеры у входа в мечеть Аль-Акса

2017-07-25 20:29 | www.apa.az | 5

Израильские власти во вторник убрали с главного входа на Храмовую гору в Иерусалиме металлоискатели и видеокамеры, которые вызвали массовые протесты арабо-мусульманской общины. Как передает АПА, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Электронные системы демонтированы по решению военно-политического кабинета.

Системы контроля у Храмовой горы появились больше недели назад в качестве реакции на убийство в этом районе Старого города двух полицейских. Арабы-мусульмане в ответ обвинили Израиль в использовании трагедии как предлога для ограничения их прав на третью по значимости святыню ислама - мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

В ежедневных протестах против новых мер безопасности погибли четверо палестинцев, счет раненым идет на сотни.