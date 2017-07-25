Moody’s повысило рейтинги Международного Банка Азербайджана

2017-07-25 21:09 | www.apa.az | 5

После принятия плана по реструктуризации внешних долгов Международного Банка Азербайджана со стороны иностранных кредиторов агентство Moody’s повысило рейтинги Банка. Как сообщили АПА-Экономикс в прес-службе Банка, Таким образом, рейтинг долгосрочных депозитов в местной и иностранной валюте повысился с Caa2 до уровня Caa1. Рейтинг старших необеспеченных долговых обязательств в иностранной валюте повысился с Caa3 на уровень Caa2. Базовая оценка кредитоспособности (Baseline Credit Assessments – BCA) была повышена с са до уровня саа3. В то же время, долгосрочная оценка кредитных рисков контрагента (Credit Risk Assesment – CRA) повысилась с Caa1 (cr) до уровня B3. Рейтингу долгосрочных депозитов банка был присвоен позитивный прогноз.

В своем заявлении агентство сообщило, что новые рейтинги основаны на результатах голосования по принятию плана реструктуризации, которые были объявлены 18 июля. Изменения в рейтингах указывают на то, что Moody’s позитивно расценивает шаги по оздоровлению финансового благосостояния Банка. По прогнозам агентства реализация плана реструктуризации усилит финансовую устойчивость, капитальную позицию и улучшит качество активов Банка. Помимо реструктуризации внешних обязательств, передача оставшихся проблемных активов Аграркредиту также поможет улучшению качества банковских активов.

По мнению экспертов Moody’s процесс передачи проблемных активов завершится до конца 2017 года. Ожидается, что капитал первого уровня Банка после реструктуризации превысит 13%. Долговой портфель Международного Банка Азербайджана также ощутимо улучшится после завершения процесса реструктуризации.

По прогнозам агенства к концу 2018 года МБА планирует продемонстрировать прибыль, что в значительной степени будет также зависеть от макроэкономической ситуации в стране.

Moody’s оценивает вероятность государственной поддержки Банка как высокую, в связи с 95%-м участием АР в акционерном капитале, а также значительной долей Банка по активам на локальном рынке. Кроме того, отдельно отмечено, что реструктуризация внешних обязательств Международного Банка Азербайджана никак не сказалась на клиентах и держателях вкладов. В заявлении также указывается, что после окончания процесса реструктуризации агентство Moody’s пересмотрит рейтинги МБА в сторону повышения.