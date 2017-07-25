Самолет Turkish Airlines сел в Алжире из-за сообщения о бомбе

2017-07-25 22:34 | www.apa.az | 5

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший рейсом из Стамбула в Касабланку, совершил посадку в международном аэропорту в Алжире после сообщения о бомбе на борту судна. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Algeria Press Service, ссылаясь на представителя аэропорта.

По данным агентства, экипаж принял решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту для проверки сообщения о бомбе. После посадки всех пассажиров эвакуировали и была проведена проверка судна.

По итогам проверки на борту самолета не было обнаружено никакой взрывчатки.