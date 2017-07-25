Иран и Россия обсудили развитие сотрудничества в атомной энергетике

2017-07-25 23:24 | www.apa.az | 7

Заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди провел в Москве переговоры с руководством госкорпорации "Росатом", на которых обсуждались различные аспекты двустороннего сотрудничества. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Камальванди встретился с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым и заместителем генерального директора — директором блока международной деятельности Росатома Николаем Спасским. Камальванди сообщил IRNA, что обсудил вопросы сотрудничества по эксплуатации энергоблока №1 АЭС "Бушер" и программу строительства второго и третьего энергоблоков этой станции.

Замглавы ОАЭИ поблагодарил Россию за сотрудничество в рамках совместной комиссии Ирана и "шестерки" международных посредников и выразил надежду, что все стороны будут выполнять свои обязательства, закрепленные в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как сообщает IRNA, Камальванди также провел встречу с заместителем министра финансов России Сергеем Сторчаком, собеседники обсудили "дорожную карту" сотрудничества между двумя государствами.

Первый блок АЭС "Бушер", достроенный с участием России, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В апреле 2016 года блок был окончательно передан Ирану в эксплуатацию, это стало официальным завершением проекта его строительства. При этом Росатом в рамках своих обязательств продолжает сервисное обслуживание блока и обеспечение его ядерным топливом.