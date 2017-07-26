Житель Гедабея получил ножевые ранения во время застолья

2017-07-26 00:13 | www.apa.az | 5

Житель Гедабея получил ножевые ранения. Как сообщает западное бюро АПА, житель села Амирасланлы Сафаров Низами Гусейн оглу 1981 г.р. поступил в больницу с колото-резаными ножевыми ранениями грудной клетки. Он был прооперирован, состояние его оценивается как средней тяжести.

По сообщению, Сафаров устроил в кафе застолье со знакомым, в ходе которого между ними возник конфликт. Во время конфликта С.Сафаров получил ножевые ранения.

По факту в райотделе ведется расследование.