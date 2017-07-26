Жительница Шемкира с двумя детьми бросилась под поезд

2017-07-26 01:37 | www.apa.az | 5

В Шемкире совершено шокирующее самоубийство. Как сообщает западное бюро АПА, происшествие зарегистрировано 25 июля около 21 часов вечера на территории поселка Зяйям. Жительница поселка Махмудова Парвана Ильгар гызы 1992 г.р. бросилась под поезд Баку-Газах вместе с 3-летним сыном и годовалой дочерью. Женщина с детьми погибли на месте происшествия.

По факту в Прокуратуре Шемкирского района ведется расследование.