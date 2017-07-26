Çempionlar Liqasında gecənin – NƏTİCƏLƏRİ
2017-07-26 02:30 | www.oxu.az | 6
Çempionlar Liqasında II təsnifat mərhələsinin cavab oyunları keçirilib.
Oxu.Az-ın məlumatına görə, ikinci oyun günündə 6 qarşılaşma baş tutub.
“Qarabağ” (Azərbaycan) – “Şerif” (Moldova) - 0:0
“Slaviya” (Praqa, Çexiya) – BATE (Belarus) - 1:0
Qol: Şkoda, 20 (pen.)
AEK (Yunanıstan) – MOİK (Moskva, Rusiya) - 0:2
Qollar: Dzaqoev, 45+1, Vernblum, 56
“Styaua” (Rumıniya) – “Viktoriya” (Çexiya) - 2:2
Qollar: Budesku, 37, Teyşeyra, 61 - Krmençik, 23, Kopiç, 53
“Vardar” (Macarıstan) - “Kopenhagen” (Danimarka) - 1:0
Qol: Balotelli, 65
“Partizan” (Serbiya) – “Olimpiakos” (Yunanıstan) - 1:3
Qollar: Tavamba, 10 - Ben, 6, 56, Emenkie, 90+1