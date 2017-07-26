В Газахе столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненые

2017-07-26 02:15 | www.apa.az | 5

На автомагистрали Баку-Газах произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает западное бюро АПА, авария произошла на участке трассы у села Йухары Салахлы Газахского района. В результате столкновения автомобилей марки «Опель» и «ВАЗ 2107» на месте происшествия погиб водитель «Жигулей» Гасымов Самир Бахрам оглу. Водитель «Опеля» Исмаилов Эльвин 1994 г.р. и его пассажир Ахмедов Эльвин 1992 г.р. госпитализированы с различными травмами Газахский лечебно-диагностический центр. Состояние их оценивается как среднетяжелое.