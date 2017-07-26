В Азербайджане родители хотели назвать близняшек Хияр и Хияря

2017-07-26 01:53 | www.oxu.az | 5

Рождение ребенка — это самое светлое и радостное событие в жизни человека.

Так должно быть у всех. Но некоторые взрослые, вместо того чтобы постараться обеспечить ребенку светлое будущее, усложняют ему жизнь. Нет, речь пойдет не о детях-отказниках, а о недальновидных родителях и носителях странных и смешных имен.

Как преедает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан, оказывается, в Азербайджане есть фанат террориста номер один, основателя и первого эмира международной школы исламистской террористической организации «Аль-Каида» Усамы Бен Ладена. В Комиссию по терминологии при Кабинете министров АР обратился гражданин Азербайджана и заявил, что хочет назвать своего сына Бен Ладеном. Об этом Sputnik Азербайджан сообщила заместитель председателя Комиссии по терминологии, доктор филологических наук Саялы Садыгова.

По ее словам, гражданин заявил, что любит Бен Ладена и хотел бы, чтобы его сын носил имя этого человека. Естественно, члены комиссии отказали гражданину в этой просьбе, объяснив свое решение тем, что данное имя вызывает неприятные ассоциации и не входит в список национальных. Мужчина обжаловал решение комиссии в судебном порядке, но и суд не удовлетворил требование гражданина.

«Он не понимает, что завтра ребенок пойдет в школу и окружающие будут смеяться над ним, что сделает его жизнь невыносимой. Был случай в нашей практике, когда родитель хотел назвать сына Шекспиром. И это далеко не самые «страшные» случаи. В 2014 году у уроженцев одного из западных регионов родились близнецы — мальчик и девочка. Родители обратились с желанием наречь детей соответственно «Хияр» и «Хияря» (в переводе обозначает «огурец»)», — рассказывает Садыгова.

Не далее, как неделю назад в комиссию обратился гражданин, который захотел назвать сына Джани.

«Мы спросили у него, знает ли он, что означает это имя. Мужчина не знал значения, но отметил, что так звали его деда и поэтому он в память о деде хочет назвать этим именем своего ребенка.

Был и такой случай, когда звонил мужчина и советовался с членами комиссии, насколько правильно и возможно назвать дочь Тюрьмой. Дело в том, что так звали бабушку мужчины. На семейном совете родственники предложили назвать девочку в честь прабабушки, но отец ребенка понимал, что это не совсем удачное имя и в то же время перечить старейшинам рода не посмел. Потому решил посоветоваться со знатоками и ожидал, что ему предложат альтернативное, близкое по звучанию имя, которое устроило бы всех. Но ожидания не оправдались. Члены комиссии хоть и наслышались разных необычных имен, но вспомнить смогли только несколько слов, близких по звучанию с «тюрьмой» — сурьма, бурма, хурма и ни одно из них в качестве имени не годится — хотя, как знать…

«Смешные имена встречались и в советские времена. Детей называли Ансамблем, Комсомолом, Трактором, Приказом, Заказом, Советом. Мы насчитали 1750 таких несуразных имен и извлекли их из системы. В этом же списке извлеченных имен имеются: Мешуга (Любовница), Пятиш, Фятиш, Джинаят (преступление), Джындыр (тряпка) и другие. Надо отметить, что подобные ограничения в связи с именами имеют место и в других странах. Не только азербайджанцы называют своих детей неподобающими именами. У нас часто спрашивают, влияет ли имя на судьбу человека? Но если человеку в день по 50 раз говорить "Джинаят", то это наверное повлияет на его дальнейшие действия», — сказала она.

В то же время Садыгова отметила, что комиссия вовсе не против необычных красивых имен. К примеру, недавно кем-то из родителей было придумано имя Ишилай (блеск месяца) — это имя включено в список разрешенных. Список насчитывает более 6 тысяч 500 имен. Десять лет назад в Азербайджане не существовало имен Нурай, Нургюн. Однако в 2013-2014 годах это были самые популярные имена.

«Контроль над наречением детей осуществляется специальным решением Кабинета министров. Приветствуются в основном национальные имена, присущие тюркам. К нам обратились азербайджанцы, которые хотели назвать дочь Ренатой или Лидой. Конечно, мы многонациональная страна, у этнических групп, проживающих здесь, есть присущие им имена и мы уважаем их предпочтения, однако не советуем азербайджанцам называть своих детей Галей, Олей, либо Лидой, потому как мы должны сохранить национальные имена», — отметила заместитель председателя.

На вопрос, а что в комиссии думают по поводу азербайджанских имен арабского происхождения, Садыгова заявила, что после того как в Азербайджан пришел Ислам, у нас сформировалось свое произношение арабских слов.

«Имя Фатима на арабском произносится, как Фатимеи, Гюлистан — Гелестан, Айша — Айше, Бетюль — Бетюля. В течение долгих веков эти имена уже стали родными для нас. Мы не против красиво звучавших и иностранных имен. Такие имена, как Эльтон, Роман, Марьям — ими нарекают детей, как мусульмане, так и христиане. Речь идет о том, чтобы люди с умом подходили к вопросу наречения детей. Словари с именами и комментариями к ним разданы всем управлениям регистрации. Если граждане не могут придумать имена, то пусть пользуются словарем», — заявила Садыгова.

Отметим, что за шесть месяцев этого года имя Юсиф дали 1343 новорожденным, Али — 1006, Гусейн – 900, Омар — 752, Угур — 694, Мухаммед — 668, Мурад — 608, Айхан — 489, Ибрагим — 410, Тунар — 400 малышам. Актуальны также имена: Умид, Рауль, Эмиль, Амин, Нихад, Рамал, Саид, Садиг, Джавидан, Амир, Метин, Ренат и прочие.

Девочек, рожденных в тот же период, в основном назвали Захра (1256), Нурай (1015), Зейнаб (760), Марьям (721), Фатима (713), Айлин (683), Мелек (653), Дениз (638), Дамла (508), Аян (494). Не меньшей популярностью пользуются имена: Хадиджа, Медина, Лейла, Гюлай, Сема, Инджи, Фидан, Бану, Айла, Ягмур, Айше, Нилуфер, Мехри, Нурана, Нургюль, Амина, Гюльсум, Сафия.

С.Б.

