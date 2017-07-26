Шокирующее самоубийство в Шемкире

2017-07-26 02:30 | www.oxu.az | 5

В Шамкире женщина вместе с двумя малолетними детьми покончила с собой, бросившись под поезд.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, происшествие зарегистрировано 25 июля около 21 часов вечера на территории поселка Зяйям.

Жительница поселка Махмудова Парвана Ильгар гызы 1992 г.р. бросилась под поезд Баку-Газах вместе с 3-летним сыном и годовалой дочерью. Женщина с детьми погибли на месте происшествия.

По факту в Прокуратуре Шемкирского района ведется расследование.

С.Б.

