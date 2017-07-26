В США утвердили новые санкции против России

2017-07-26 02:58 | www.oxu.az | 7

Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством во вторник, 25 июля, проголосовала за законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters.

Это решение активно поддержали как однопартийцы президента США Дональда Трампа по Республиканской партии, так и демократы.

Затем документ должен поступить на рассмотрение сената, а потом на подпись президенту.

Руководство сената не сообщило, когда верхняя палата Конгресса сможет рассмотреть законопроект. Белый дом заявил, что президент еще не решил, подпишет ли он этот документ.

С.Б.

