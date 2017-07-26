В конгрессе США приняли законопроект по антироссийским санкциям

2017-07-26 03:49 | www.apa.az | 5

Палата представителей конгресса США приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из итогов голосования.

За документ проголосовали 419 конгрессменов, а против 3.

Для принятия документа были нужны голоса двух третей членов палаты (всего на данный момент в палате 435 членов с правом голоса). Результаты голосования показывают, что палата сможет легко преодолеть вето президента в случае, если он откажется подписывать документ (после его утверждения сенатом).

Далее документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту. Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года, когда из-за событий в Крыму, на Украине и так называемого "вмешательства РФ" в выборы в США был принят целый пакет ограничительных мер в отношении российских лиц и компаний.

Законопроект включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций. Предыдущие ограничительные меры, как правило, вводились указами президента и соответствующими приказами минфина США.