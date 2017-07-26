Сенат США проголосовал за начало дебатов по законопроекту об отмене Obamacare

2017-07-26 00:08 | www.trend.az | 8

Американские сенаторы в ходе состоявшегося во вторник процедурного голосования выступили за начало дебатов по законопроекту об отмене действующей системы медстрахования Obamacare, передает ТАСС ссо ссылкой на агентство Reuters.

Реформа системы здравоохранения, проведенная предыдущим президентом США Бараком Обамой, подразумевала введение обязательного медицинского страхования граждан, расширение федеральной программы помощи малообеспеченным гражданам Medicaid, а также введение штрафов для граждан за отказ от покупки медстраховки, и для крупных работодателей за отказ страховать своих сотрудников. Несмотря на заверения Обамы в том, что реформа приведет к прекращению роста стоимости страховых взносов, наблюдалась диаметрально противоположная ситуация.

Главным предвыборным обещанием Трампа была "отмена и замена" Obamacare. По его словам, он намеревался избавить граждан от необходимости обязательного приобретения страховки и прекратить рост страховых взносов и нестрахуемого минимума.

В июне Палата представителей американского Конгресса со второго раза приняла свой вариант документа, однако после этого законопроект натолкнулся на шквал критики в Сенате со стороны как демократов, так и ряда республиканцев. В результате документ пришлось перерабатывать. В новом виде законопроект снова отказывается принимать ряд республиканцев, что ставит под угрозу проведение этого документа через верхнюю палату Конгресса.