В Мексике задержали десятки полицейских по подозрению в коррупции

2017-07-26 04:12 | www.trend.az | 5

Порядка 45 муниципальных полицейских из поселков Тингамбато и Сиракуаретиро были задержаны во вторник и доставлены в административный центр штата Мичоакан Морелию для прохождения проверки на причастность к преступной деятельности, сообщило министерство общественной безопасности штата, передает РИА Новости.

По данным ведомства, полицейские, включая руководителей и их заместителей, подозреваются в возможной помощи организованной преступности.

На время их проверки в прокуратуре штата охрану общественной безопасности в городах взяли на себя силы полиции штата и армия.