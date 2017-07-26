Скоропостижно скончался один из учителей, отправившихся на отдых в Огуз

2017-07-26 04:09 | www.apa.az | 5

Скоропостижно скончался школьный учитель, отправившийся из Баку в Огуз на отдых. Как сообщает карабахское бюро АПА, накануне преподавательский состав функционирующей в Баку средней школы №71 Агдамского районного отдела образования отправился на отдых в Огузский район. На обратном пути скоропостижно скончался 59-летний военный руководитель школы по имени Гуввет. Инцидент произошел на территории Габалинского района.

По сообщению, причиной смерти стала сердечная недостаточность.