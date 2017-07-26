Аббас: “ПНА не планирует восстанавливать отношения с Израилем”

2017-07-26 04:56 | www.apa.az | 4

Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас заявил, что Палестина не восстановит связи с Израилем, несмотря на демонтаж металлоискателей при входе на Храмовую гору в Иерусалиме. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

"Пока все не вернется к положению, которое было до 14 июля, никаких изменений не будет", — заявил Аббас.

Он добавил, что только после отмены всех новых мер израильских властей в отношении Храмовой горы ПНА рассмотрит вопрос возвращения к налаживанию двухсторонних отношений. "Все новые израильские меры… должны быть отменены. Тогда ситуация в Иерусалиме нормализуется, и мы продолжим нашу работу над двусторонними отношениями", — заключит Аббас.

Израильские власти ранее убрали с главного входа на Храмовую гору в Иерусалиме металлоискатели и видеокамеры, которые вызвали массовые протесты арабо-мусульманской общины.

Системы контроля у Храмовой горы появились больше недели назад в качестве реакции на убийство в этом районе Старого города двух полицейских. Арабы-мусульмане в ответ обвинили Израиль в использовании трагедии как предлога для ограничения их прав на третью по значимости святыню ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

В ежедневных протестах против новых мер безопасности погибли четверо палестинцев, счет раненым идет на сотни.