Трамп сомневается, что Иран будет соблюдать соглашение по атому

2017-07-26 05:25 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп заявил, что удивится, если через три месяца, после очередной проверки выполнения сделки с Ираном по ядерной программе Тегерана, иранская сторона по-прежнему будет выполнять условия соглашения, передает РИА Новости.

"Мы проводим большие исследования. И я очень удивлюсь, если они будут соблюдать условия", - сказал Трамп в интервью Wall Street Journal в ответ на вопрос, намерена ли администрация в третий раз подтвердить соблюдение Ираном соглашения, как это было сделано при Трампе уже дважды.



"Мы с ними вели себя исключительно по-доброму, заявляя, что они соблюдают, понятно? Мы толковали в их пользу все сомнения. Но мы проводим очень детальные исследования… Если бы дело зависело от меня, я бы заявил, что они не соблюдают соглашение, 180 дней назад", - отметил Трамп, который провел в должности президента чуть более полугода.