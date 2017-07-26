Borsa günü yükselişle tamamladı

2017-07-26 05:20 | www.trend.az | 1

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 artışla 107.040,67 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 330,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,60 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,65 ile madencilik oldu.

Bugüne yükselişle başlayan ve günün ilk yarısında 107.519,93 puanı gören BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükselişin de etkisiyle bu seviyede tutunamayarak 107.000 sınırına geriledi. BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 107.040,67 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, hisse bazlı hareketlerin görülebileceğini, yurt dışında ise İngiltere'de 2. çeyrek büyüme, ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve haziran ayı yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yarın piyasalar kapandıktan sonra açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının izleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin kısa vadeli destek olarak öne çıktığını, 108.000 seviyesinin ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA